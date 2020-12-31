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Ракурс
1 січня відзначають Новий рік. Фото: kpi.ua

1 січня відзначають Новий рік — історія та традиції свята

31 гру 2020, 21:50
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1 січня відзначають Новий рік — свято настає в момент початку нового року.

Вперше Новий рік стали святкували мешканці Месопотамії, святкування було історично задокументоване в третьому тисячолітті до нашої ери. Там свято відзначали навесні, в день сонячного весняного рівнодення.

Пізніше традицію святкування Нового року підхопили жителі стародавньої Греції та Єгипту. А в 46 році до н. е. римський імператор Юлій Цезар наказав створити календар, в якому рік починався з 1 січня, а календар назвали юліанським. Дарувати подарунки на Новий рік теж почали в Давньому Римі.

Згодом людство перестало святкувати Новий рік 1 січня, але цю традицію в 1622 році повернув Папа Римський, створивши григоріанський календар.

У Київській Русі Новий рік відзначали найчастіше в березні. На терена вже сучасної України традицію святкування Нового року саме 1 січня приніс російський цар Петро І у 1700 році, запозичивши традицію в країнах Європи.

У чи не кожній країні існують власні традиції святкування Нового року:

  • в італійській Венеції 31 грудня проходить Марафон поцілунків — романтичний флешмоб стартує під звуки святкового феєрверку опівночі.
  • в Південно-Африканській республіці на Новий рік традиційно з будинків через вікна викидають старі холодильники. Через існування цієї традиції правоохоронці закривають цілі квартали міст.
  • у чилійському містечку Талька Новий рік традиційно відзначають на кладовищі — вшановують пам’ять померлих родичів біля їхніх могил.
  • у Румунії фермери напередодні Нового року розмовляють із тваринами, щоб у домі був добробут.
  • у Фінляндії Новий рік відзначають із розмахом, святкувати прийнято в колі друзів у ресторані.

Православна церква 1 січня вшановує пам’ять святого великомученика Воніфатія, який вважається небесним заступником для всіх людей, охороняючи їх від хвороби і пияцтва.

У світі 1 січня також відзначають Всесвітній день миру, Всесвітній день сім’ї, День моржа в Канаді і США та День останньої літери.


1 січня в історії:

  • 45 рік до н.е. — введення в Римі юліанського календаря.
  • 1622 рік — папська канцелярія офіційно визнала 1 січня початком року.
  • 1700 рік — указом Петра І у Росії введений юліанський календар, відтак Новий Рік був перенесений на 1 січня.
  • 1804 рік — проголошена незалежність Гаїті від Франції.

Нагадаємо, 31 грудня православна церква вшановувала пам’ять святителя Модеста Єрусалимського, котрий був архієпископом у Єрусалимі у VII ст. н. е.

Джерело: Ракурс


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