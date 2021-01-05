2020 рік виявився найтеплішим з 1881 року у Києві

https://racurs.ua/ua/n148657-2020-rik-vyyavyvsya-nayteplishym-z-1881-roku-u-kyievi.html

Ракурс

2020 рік виявився найтеплішим за 140 років спостережень за погодою у Києві. Про це 5 січня повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялася до +10,9°С, що на 3,2°С перевищує кліматичну норму і таким чином він виявився рекордним з 1881 року.

11 місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, окрім травня, який виявився холоднішим за кліматичну норму, — йдеться у повідомленні обсерваторії.

Найбільш «теплими» торік були січень, лютий, березень. Впродовж цих місяців кліматологи зафіксували найвищі відхилення від середньобагаторічних показників температур (на 5,8−6,7°С).

Найхолодніше було 7 грудня — мінус 9,5°С, найспекотніше — 1 вересня, коли температура у затінку сягнула +34,7°С, додали науковці.

Загалом у 2020 році у Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, найбільше їх було у березні — 12.

Понад дві місячні норми торік випали у травні та жовтні, а у липні та серпні їхня кількість не перевищила половини кліматичної норми.