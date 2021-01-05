Російській вакцині від COVID-19 знайшли застосування в Африці

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n148658-rosiyskiy-vakcyni-vid-covid-19-znayshly-zastosuvannya-v-afryci.html

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Вакцину від коронавірусу «Супутник V», створену у Росії, почали на експериментальній основі невеликою партією застосовувати для проведення вакцинування в розташованій на заході Африки Республіці Гвінея.

Першими під щеплення цією вакциною потрапили 25 високопосадовців країни, повідомляє видання «Голос Америки» з посиланням на гендиректора Національного агентства санітарно-епідеміологічної безпеки Гвінеї доктор Сакоба Кейта.

Залишилося 30 доз, і ми продовжимо вакцинацію, — зазначив Кейта.



Населення Гвінеї становить 13 млн осіб. Кейта в ефірі національного телебачення заявив, що влада країни направила до Росії листа з проханням надати два мільйони доз цієї вакцини, щоб допомогти вразливим верствам населення.

Нагадаємо, учені побоюються, що виявлений на півдні Африки мутований штам коронавірусу може виявитися менш вразливим для вакцин, ніж його «аналоги».