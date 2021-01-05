Декларация Зеленского

Зеленский в прошлом году заработал свыше 4 млн грн на «Квартале 95»

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Владимир Зеленский вечером 4 января внес изменения в свою декларацию — президент Украины задекларировал дополнительные доходы в размере 4,5 млн грн. Это роялти (периодические выплаты за право пользоваться активами), которые глава государства получил от «Квартала 95» и «Киностолицы» накануне Нового года.

Об этом свидетельствуют данные из реестра деклараций президента, обнародованные на сайте НАПК.

ООО «Квартал 95» перечислило президенту 4 млн 354 тыс. грн, а ООО «Киностолица» — 235 тыс. грн.

«Квартал 95» — это творческое объединение, занимающееся производством развлекательных программ. Его учредителем является нынешний президент Владимир Зеленский. ООО «Киностолица» входит в группу «Квартал 95».

Напомним, в 2019 году доход Зеленского от «Квартала 95» составил почти 5 млн грн. Президент получил 4 млн 880 тыс. грн роялти от «Квартала 95», а также 104 тыс. грн — за пользование торговой маркой.