Волохатий лід. Фото: Istock

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Ракурс

Рідкісний «волохатий» лід утворився в північній частині Ірландії після того, як в країну прийшла морозна погода. Зміна погодних умов створила на деревах своєрідні зимові прикраси, відомі як «волохатий лід».

Незвичайні скупчення найтонших крижаних волокон, що нагадують цукрову вату, були помічені в лісах графств Фермана і Тірон. Про це повідомляє BBC News.



Повідомляється, що на лісових гілках, покритих памороззю, можна розрізнити цілі пасма, які ніби зіткані морозом з невагомих білих ниток. Унікальне «полотно» тане в людських руках і від сонячних променів.

Зазначимо, що «волохатий лід» вважається дуже рідкісним явищем, оскільки він утворюється на деревині в холодну погоду тільки за умови високої вологості, коли температура повітря опускається трохи нижче нуля.

Дослідники, які вивчали це явище, виявили, що утворення ниток викликано деревним грибком. Саме він створює найтонкіші волоски діаметром близько 0,01 мм.

Крижані пасма формуються через сегрегацію льоду на насичену вологою пористу поверхню, після чого нитки витягуються в довжину, добуваючи воду з шарів, розташованих нижче. В той самий час гриби допомагають волокнам інею зберігати форму, а також не дають дрібним кристалам об'єднуватися у великі.



Наголосимо, що після обробки деревини протигрибковим складом лід з’являється у тій самій кількості, але вже не приймає незвичайну форму ниток.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальна густа піна, схожа на піну для ванни, накрила все узбережжя Австралії через повені та припливи, які вирують в розпал літа в Південній півкулі. Екстрені служби повідомили, що отримали понад 700 дзвінків з проханнями про допомогу. Однак з часом, як стихія вщухла, в інтернеті почали з’являтися кадри, як люди гуляють поруч з піною, а діти грають з нею.