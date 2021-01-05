Мохнатый лед. Фото: Istock

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Редкий «мохнатый» лед образовался в северной части Ирландии после того, как в страну пришла морозная погода. Смена погодных условий создала на деревьях своеобразные зимние украшения, известные как «мохнатый лед».

Необычные скопления тончайших ледяных волокон, напоминающие сахарную вату, были замечены в лесах графств Фермана и Тирон. Об этом сообщает BBC News.





Сообщается, что на лесных ветвях, покрытых изморозью, можно различить целые пряди, которые будто сотканы морозом из невесомых белых нитей. Уникальное «полотно» тает в человеческих руках и от солнечных лучей.





Отметим, что «мохнатый лед» считается очень редким явлением, поскольку он образуется на древесине в холодную погоду только при условии высокой влажности, когда температура воздуха опускается чуть ниже нуля.





Исследователи, которые изучали это явление, обнаружили, что образование нитей из инея вызвано древесным грибком. Именно он создает тончайшие волоски диаметром около 0,01 мм.

Ледяные пряди формируются из-за сегрегации льда на насыщенной влагой пористой поверхности, после чего нити вытягиваются в длину, добывая воду из слоев, расположенных ниже. В это же время грибы помогают волокнам инея сохранять форму, а также не дают мелким кристаллам объединяться в крупные.





Отметим, что после обработки древесины противогрибковым составом лед появляется в прежнем количестве, но уже не принимает необычную форму нитей.

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