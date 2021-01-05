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Ракурс
Мохнатый лед. Фото: Istock

Редчайший «мохнатый» лед появился в ирландских лесах — фото явления

5 янв 2021, 18:50
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Редкий «мохнатый» лед образовался в северной части Ирландии после того, как в страну пришла морозная погода. Смена погодных условий создала на деревьях своеобразные зимние украшения, известные как «мохнатый лед».

Необычные скопления тончайших ледяных волокон, напоминающие сахарную вату, были замечены в лесах графств Фермана и Тирон. Об этом сообщает BBC News.

Лед. Фото: BBC

Сообщается, что на лесных ветвях, покрытых изморозью, можно различить целые пряди, которые будто сотканы морозом из невесомых белых нитей. Уникальное «полотно» тает в человеческих руках и от солнечных лучей.

Лед. Фото: BBC

Отметим, что «мохнатый лед» считается очень редким явлением, поскольку он образуется на древесине в холодную погоду только при условии высокой влажности, когда температура воздуха опускается чуть ниже нуля.

Лед. Фото: BBC

Исследователи, которые изучали это явление, обнаружили, что образование нитей из инея вызвано древесным грибком. Именно он создает тончайшие волоски диаметром около 0,01 мм.

Ледяные пряди формируются из-за сегрегации льда на насыщенной влагой пористой поверхности, после чего нити вытягиваются в длину, добывая воду из слоев, расположенных ниже. В это же время грибы помогают волокнам инея сохранять форму, а также не дают мелким кристаллам объединяться в крупные.

Лед. Фото: BBC


Отметим, что после обработки древесины противогрибковым составом лед появляется в прежнем количестве, но уже не принимает необычную форму нитей.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальная густая пена, похожая на пену для ванны, накрыла все побережье Австралии из-за наводнений и приливов, которые бушуют в разгар в Южном полушарии. Экстренные службы сообщили, что получили более 700 звонков с просьбами о помощи. Однако со временем, как стихия поутихла, в интернете начали появляться кадры, как люди гуляют рядом с пеной, а дети играют с ней.

Источник: Ракурс


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