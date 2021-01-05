Иск Татарова против Сытника оставили без движения

Татаров и Ситник. Фото: Ракурс

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Ракурс

Дело Татарова, заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в коррупции, продолжает рассматриваться. В то же время сам Татаров решил подать иск против главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

Шевченковский районный суд Киева оставил без движения этот иск. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

Сообщается, что суд пришел к выводу, что материалы искового заявления не соответствуют требованиям ст. 175, 177 ГПК Украины. В частности, предоставленные представителем истца к материалам дела письменные доказательства не заверены в установленном законом порядке, что в дальнейшем может повлиять на возможность их использования для подтверждения обстоятельств по данному делу.

Кроме того, сообщают в суде, некоторые доказательства являются нечитаемыми, из содержания указанных документов невозможно установить, какие именно данные они содержат. Другая часть доказательств изготовлена ​​с помощью устройства печати низкого качества, а часть текста не показана на страницах.

Суд предоставил истцу срок для устранения недостатков, который не может превышать десять дней со дня получения им постановления суда. В случае невыполнения решения суда в указанный срок, исковое заявление сочтут поданным, и вернут истцу вместе со всеми приложенными к нему документами, — говорится в решении.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Татарова о коррупции, которое сейчас расследуют в СБУ, вызвало удивление у президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров — не коррупционер. По словам президента, ему только осталось доказать, что он ни в чем не виноват.