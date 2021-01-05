Позов Татарова до Ситника залишили без руху

Татаров та Ситник. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n148673-pozov-tatarova-do-sytnyka-zalyshyly-bez-ruhu.html

Ракурс

Справа Татарова, заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у корупції, продовжує розглядатися. Натомість сам Татаров вирішив подати позов проти очільника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

Шевченківський районний суд Києва залишив без руху цей позов. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Повідомляється, що суд дійшов висновку, що матеріали позовної заяви не відповідають вимогам ст. 175, 177 ЦПК України. Зокрема, надані представником позивача до матеріалів справи письмові докази не засвідчені в установленому законом порядку, що надалі може вплинути на можливість їх використання на підтвердження обставин, що входять до предмета доказування у цій справі.

Окрім того, повідомляють у суд, деякі докази є нечитабельними, зі змісту зазначених документів неможливо встановити, які саме дані вони містять. Інша частина доказів виготовлена за допомогою пристрою друку неякісно, частина тексту не показана на сторінках.

Суд надав позивачу строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня отримання ним ухвали суду.

У разі невиконання ухвали суду в зазначений строк позовну заяву вважати неподаною та повернути позивачу разом зі всіма доданими до неї документами, — йдеться у рішенні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Татарова про корупцію, яку наразі розслідують у СБУ, викликала здивування у президента України Володимира Зеленського. За його словами, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров — не корупціонер. Натомість йому лише залишилося довести, що він ні у чому не винен.