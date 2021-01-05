Вихід зі ще однієї угоди СНД узгодив уряд

Україна поступово розриває підписані в межах СНД угоди, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n148672-vyhid-zi-sche-odniieyi-ugody-snd-uzgodyv-uryad.html

Ракурс

Україна вийде зі ще однієї угоди, укладеної в межах Співдружності незалежних держав (СНД) — міжнародної організації, утвореної низкою колишніх республік Радянського Союзу після його розпаду.

Кабмін під час свого засідання сьогодні, 5 січня, схвалив законопроект «Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності». Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Зазначається, що ця угода була учинена 19 листопада 2010 року, а ратифікована Верховною Радою 21 грудня 2011 року.

Мокан наголошує, що Україна вже впродовж тривалого часу не бере участі у засіданнях передбаченої цією угодою Міждержавної ради. Також не застосовуються положення угоди щодо співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

Угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. А зобов’язання України, що виникли протягом строку дії угоди, врегульовані, — наголосив представник уряду.

Нагадаємо, у травні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав наказ про відкликання представників нашої держави зі статутних органів СНД.