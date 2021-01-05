Рівень стресу в рослин. Фото: аgroday

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Рівень стресу в рослин навчилися вимірювати вчені з Сінгапуру.

Портативний датчик від SMART, що має назву Raman та кріпиться до листків рослин, може слугувати корисним інструментом у сфері точного землеробства, повідомляє MIT News.

Завдяки сенсору фермери зможуть проводити ранню діагностику дефіциту азоту у рослин, який спричиняє передчасне псування листя та втрату врожаю.

Хоча дослідження команди вчених стосувалося вимірювання рівня нітрогену у рослин, пристрій також придатний для виявлення таких видів стресового стану, як нестача води та мінералів, надмірна спека і холод.

Дослідники вважають, що їх винахід допоможе фермерам збільшити врожайність сільськогосподарських культур і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

Портативну систему дослідники розробили спільно з місцевою компанією TechnoSpex. Датчик складається із затискача, надрукованого на 3D-принтері, що розташований навколо волоконно-оптичного датчика Raman.

Нагадаємо, команда дослідників з Національного університету Сінгапуру створила плівку, яка може ефективно випаровувати піт зі шкіри людини під час занять спортом. Випарованою вологою можна буде живити годинник і фітнес-трекери.