Зміни клімату на Землі — NASA показало шокуючі фото з космосу

https://racurs.ua/ua/n148666-zminy-klimatu-na-zemli-nasa-pokazalo-shokuuchi-foto-z-kosmosu-foto.html

Ракурс

NASA, американське аерокосмічне агентство, опублікувало серію шокуючих супутникових фото «Зображення змін», які демонструють як змінилася наша планета внаслідок глобального потепління.

Загалом NASA опублікувало понад 500 світлин, що вказують на руйнівний вплив змін клімату та трансформацію Землі. Деякі зображення також демонструють наслідки впливу людської діяльності, урбанізації, пожеж та повеней на навколишнє середовище. Про це 5 січня пише The Daily Mail.

Половина опублікованих фото були зроблені у минулому, інша — впродовж останніх 20 років. Зокрема, було оприлюднено фото зменшення льодовиків у Новій Зеландії, снігів у пустелі Сахара, танення льодовиків у Канаді. Наприклад, зображення арктичного морського льоду, зроблені у 1984 і 2020 роках, показують помітну зміну масштабів вкритого снігом регіону як результат танення впродовж 36 років.