Изменения климата Земли — NASA показало шокирующие фото из космоса

https://racurs.ua/n148666-izmeneniya-klimata-zemli-nasa-pokazalo-shokiruuschie-foto-iz-kosmosa-foto.html

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NASA, американское аэрокосмическое агентство, опубликовало серию шокирующих спутниковых фото «Изображения перемен», которые демонстрируют как изменилась наша планета вследствие глобального потепления.

Всего NASA опубликовало свыше 500 фотографий, указывающих на разрушительное воздействие изменений климата и трансформацию Земли. Некоторые изображения также демонстрируют последствия влияния человеческой деятельности, урбанизации, пожаров и наводнений на окружающую среду. Об этом 5 января пишет The Daily Mail.

Половина опубликованных фото были сделаны в прошлом, другая — в течение последних 20 лет. В частности, были обнародованы фото уменьшения ледников в Новой Зеландии, снегов в пустыне Сахара, таяния ледников в Канаде. Например, изображение арктического морского льда, сделанные в 1984 и 2020 годах, показывают заметное изменение масштабов покрытого снегом региона.