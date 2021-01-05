В последние годы грозы стали более активными

https://racurs.ua/n148645-ne-tolko-globalnoe-poteplenie-uchenye-nazvali-prichinu-rosta-aktivnosti-groz-v-mire.html

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Глобальное потепление является не единственным фактором, который привел к усилению грозовых явлений в мире в последние годы. Свой вклад вносят также значительные объемы загрязнения атмосферы аэрозольными частицами в результате пожаров и сжигания топлива.

Недавно группа американских ученых предложила объяснение тому, как аэрозоли могут усиливать грозы. Об этом говорится в статье, опубликованной в Science.

По мнению ученых, ключевую роль в этом процессе играет повышение влажности — частицы аэрозоля в воздухе становятся центрами конденсации влаги, что облегчает рост капель и образование облаков.

Однако если концентрация аэрозоля достаточно велика, это начинает усложнять слияние капель, которые не становятся достаточно большими, чтобы пролиться дождем и продолжают накапливаться. Также накопление такого количества влаги затрудняет испарение капель в теплом облаке в процессе ее поднятия в высшие, более холодные и сухие слои атмосферы.

В результате капли достигают высоты, на которой они начинают замерзать. Их трение и удары друг в друга создают условия для возникновения грозы.

Напомним, ученые установили, что крупные города могут создавать собственные облака.