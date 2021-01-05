Уровень стресса у растений. Фото: аgroday

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Ракурс

Уровень стресса у растений научились измерять ученые из Сингапура.

Портативный датчик от SMART, который имеет название Raman и крепится к листьям растений, может служить полезным инструментом в сфере точного земледелия, сообщает MIT News.

Благодаря сенсору фермеры смогут проводить раннюю диагностику дефицита азота у растений, который вызывает преждевременную порчу листьев и потерю урожая.

Хотя исследования команды ученых касалось измерения уровня азота у растений, устройство также пригодно для выявления таких видов стрессового состояния, как нехватка воды и минералов, чрезмерная жара и холод.

Исследователи считают, что их изобретение поможет фермерам увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

Портативную систему исследователи разработали совместно с местной компанией TechnoSpex. Датчик состоит из зажима, напечатанного на 3D-принтере, который расположен вокруг волоконно-оптического датчика Raman.

Напомним, команда исследователей из Национального университета Сингапура создала пленку, которая может эффективно испарять пот с кожи человека во время занятий спортом. Испарившейся влагой можно будет питать часы и фитнес-трекеры.