Зеленский vs Тупицкий — КСУ оценил законность отстранения своего руководителя, фото — Суспільне

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Ракурс

Конституционный суд Украины 5 января провел собрание судей, чтобы определиться со своим отношением к указу президента об отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

На прошлой неделе на сайте КСУ уже появилась позиция о незаконности этого акта и его непризнания.

На собрании судей КСУ решает вопросы, напрямую не связанные с осуществлением конституционного производства. Собрание является полномочным, если на нем присутствуют не менее 12 судей.

Суд не может по собственной инициативе рассматривать конституционность тех или иных актов. Вопрос о конституционности указа президента может быть рассмотрен на пленарном заседании исключительно в случае подачи в суд соответствующего конституционного представления.



На собрании судьи постановили, что указ президента Украины Владимира Зеленского является недопустимым, а также нарушает Конституцию Украины. Судьи отмечают, что такие решения власти могут привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, что сделает невозможным осуществление конституционного контроля за соблюдением Конституции.

В заключении судьи сослались также на научный вывод об отстранении главы КСУ, который подготовили члены научно-консультативного совета суда. В заключении сообщается, что особый статус судей КСУ предусматривает специальные законодательные гарантии их независимости, в частности, в аспекте увольнении судьи или временного отстранения судьи от должности в уголовном производстве с учетом принципа верховенства права, международных стандартов и действующих конституционных норм при применении к этим лицам надлежащей правовой процедуры.

Также в КСУ отмечают, что Конституцией Украины и соответствующими международными документам закреплен одинаковый юридический статус всех судей КСУ, независимо от субъекта их назначения.

Напомним, Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ на два месяца.

Ранее в заявлении пресс-службы Конституционного суда заявили, что у президента нет полномочий отстранить главу КСУ, а его указ назвали «юридически ничтожным». Тупицкий продолжает выполнять свои обязанности, а Зеленскому посоветовали немедленно отменить указ.

Председатель КСУ рассчитывал, что судьи его поддержат и подтвердят полномочия. На Банковой ожидали, что судьи признают указ Зеленского. СМИ сообщали, что в Офисе президента также рассматривают как один из вариантов восстановления в должности экс-председателя суда Станислава Шевчука.