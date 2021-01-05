Коронавирус в Львовской области. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n148668-oslojneniya-covid-19-u-detey-obnarujili-redkiy-sindrom-na-lvovschine.html

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Коронавирус во Львовской области продолжает распространяться. В регионе в 15 детей подтвердили синдром Кавасаки как осложнение после COVID-19.

Областная больница «Охматдет» является базовым учреждением, где лечат детей с коронавирусом и подозрением на него. За все время пандемии здесь пролечили 500 пациентов, от новорожденных до 17-летних, сообщила директор больницы Александра Бурда.

На сегодняшний день мы уже имеем 15 случаев с синдромом Кавасаки. Сейчас в «Охматдете» два пациента с этим осложнением. К нам обращаются больные из других областей для того, чтобы мы оказывали помощь в сложных случаях. Ведь, кроме синдрома Кавасаки, дети имеют фоновые заболевания — сахарный диабет, гематологические заболевания и другие хронические болезни. У них, соответственно, осложненное течение коронавируса, поэтому период выздоровления более длительный, — заявила Бурда.

С сентября ежемесячно в стационаре находятся 75−80 пациентов. Больше всего детей, инфицированных коронавирусом, в возрасте от 5 до 14 лет.

По ее словам, ход и симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются. В частности типичная для COVID-19 пневмония встречается только у 17% детей. Однако у детей диагностируют лихорадку, расстройство пищеварения и поражение сосудов.

Болезнь Кавасаки — редкое состояние, поражающее обычно детей до 5 лет и вызывающее воспаление сосудов. Это заболевание было впервые описано в английской медицинской литературе в 1967 году японским педиатром Томисаку Кавасаки.

Болезнь характеризуется длительной лихорадкой, покраснением горла и ротовой полости, конъюнктивитом, воспалением слизистых оболочек и лимфоузлов.