Коронавірус у Львівській області. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n148668-uskladnennya-covid-19-u-ditey-vyyavyly-ridkisnyy-syndrom-na-lvivschyni.html

Ракурс

Коронавірус у Львівській області продовжує поширюватися. У регіоні в 15 дітей підтвердили синдром Кавасакі як ускладнення після COVID-19.

Обласна лікарня «Охматдит» є базовим закладом, де лікують дітей із коронавірусом і підозрою на нього. За весь час пандемії тут пролікували 500 пацієнтів, від новонароджених до 17-річних, повідомила директорка лікарні Олександра Бурда.

Наразі ми вже маємо 15 випадків із синдромом Кавасакі. Зараз в «Охматдиті» два пацієнти з цим ускладненням. До нас звертаються хворі з інших областей для того, щоб ми надавали допомогу у складних випадках. Адже, окрім синдрому Кавасакі, є діти, які мають фонові захворювання — цукровий діабет, гематологічні захворювання та інші хронічні хвороби. Вони мають, відповідно, ускладнений перебіг коронавірусу, тож період одужання значно триваліший, — заявила Бурда.

З вересня щомісяця у стаціонарі перебувають 75−80 пацієнтів. Найбільше дітей, інфікованих коронавірусом, віком від 5 до 14 років.

За її словами, перебіг і симптоми коронавірусу у дітей та дорослих відрізняються. Зокрема типова для COVID-19 пневмонія трапляється лише у 17% дітей. Натомість діти мають гарячку, розлади травлення та ураження судин.

Хвороба Кавасакі — рідкісний стан, який зазвичай вражає дітей до 5 років і викликає запалення судин. Це захворювання вперше описав в англійській медичній літературі в 1967 році японський педіатр Томісаку Кавасакі.

Для хвороби характерна тривала лихоманка, почервоніння горла і ротової порожнини, кон’юнктивіт, запалення слизових оболонок та лімфовузлів.