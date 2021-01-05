Бред Пітт, фото: ASSIETTE

https://racurs.ua/ua/n148670-sim-tatuuvan-breda-pitta-zafilmuvav-paparaci-pid-chas-vidpochynku-na-karybah-foto.html

Ракурс

Бред Пітт, відомий голівудський кіноактор, потрапив в об'єктиви папараці під час відпочинку на островах Теркс і Кейкос (Британській заморській території в Карибському морі) у суботу, 2 січня.

57-річний Пітт був сфотографований на човні з голим торсом під час пірнань у воду, в результаті чого в об'єктив потрапили його численні татуювання, повідомляє Just Jared.

Користувачі інтернету нарахували щонайменше сім татуювань на спині Пітта, зокрема торнадо і кілька слів, написаних на санскриті.

На відпочинку Пітт перебував в чоловічій компанії з друзями, серед яких помітили басиста групи Red Hot Chili Peppers Флі.

Нагадаємо, в лютому 2020 року на 92-й церемонії вручення «Оскарів» Пітта було визнано кращим актором другого плану за роль Кліффа Бута в комедійно-драматичному фільмі режисера Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».