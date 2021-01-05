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Ракурс
Бред Пітт, фото: ASSIETTE

Сім татуювань Бреда Пітта зафільмував папараці під час відпочинку на Карибах (ФОТО)

5 січ 2021, 17:32
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Бред Пітт, відомий голівудський кіноактор, потрапив в об'єктиви папараці під час відпочинку на островах Теркс і Кейкос (Британській заморській території в Карибському морі) у суботу, 2 січня.

57-річний Пітт був сфотографований на човні з голим торсом під час пірнань у воду, в результаті чого в об'єктив потрапили його численні татуювання, повідомляє Just Jared.

Користувачі інтернету нарахували щонайменше сім татуювань на спині Пітта, зокрема торнадо і кілька слів, написаних на санскриті.

На відпочинку Пітт перебував в чоловічій компанії з друзями, серед яких помітили басиста групи Red Hot Chili Peppers Флі.

Бред Пітт на відпочинку, фото: Just Jared

Бред Пітт на відпочинку, фото: Just Jared


Нагадаємо, в лютому 2020 року на 92-й церемонії вручення «Оскарів» Пітта було визнано кращим актором другого плану за роль Кліффа Бута в комедійно-драматичному фільмі режисера Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».


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