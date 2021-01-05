Брэд Питт, фото: ASSIETTE

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Ракурс

Брэд Питт, известный голливудский киноактер, попал в объективы папарацци во время отдыха на островах Теркс и Кайкос (Британской заморской территории в Карибском море) в субботу, 2 января.

57-летний Питт был сфотографирован на лодке с голым торсом во время ныряний в воду, в результате чего в объектив попали его многочисленные татуировки, сообщает Just Jared.

Пользователи интернета насчитали по меньшей мере семь татуировок на спине Питта, в частности торнадо и несколько слов, написанных на санскрите.

На отдыхе Питт находился в мужской компании с друзьями, среди которых заметили басиста группы Red Hot Chili Peppers Фли.

Напомним, в феврале 2020 года на 92-й церемонии вручения «Оскаров» Питта был признан лучшим актером второго плана за роль Клиффа Бута в комедийно-драматическом фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».