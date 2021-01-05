Конституційний суд оцінив законність відсторонення свого очільника Тупицького, фото — Суспільне

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Конституційний суд України 5 січня провів збори суддів, аби визначитися зі своїм ставленням до указу президента про відсторонення очільника суду Олександра Тупицького.

Минулого тижня на сайті КСУ вже з’явилася позиція про незаконність цього акту і його невизнання.

На зборах суддів КСУ вирішує питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження. Збори є повноважними, якщо на них присутні щонайменше 12 суддів.

Суд не може за власною ініціативою розглядати конституційність тих чи інших актів. Питання про конституційність зазначеного указу президента може бути розглянуто на пленарному засіданні виключно в разі подання до суду відповідного конституційного подання.

Під час зборів судді постановили, що указ президента України Володимира Зеленського є неприпустимим, а також порушує Конституцію України. Судді зауважують, що такі рішення влади можуть призвести до блокування роботи Конституційного суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю за дотриманням Конституції.



У своєму рішенні судді послалися також на науковий висновок щодо відсторонення голови КСУ, який підготовили члени науково-консультативної ради суду. У висновку повідомляється, що особливий статус суддів КСУ передбачає спеціальні законодавчі гарантії їх незалежності, зокрема, в аспекті звільнення судді або тимчасового відсторонення судді від посади у кримінальному провадженні, з урахуванням принципу верховенства права, міжнародних стандартів та чинних конституційних норм під час застосування до цих осіб належної правової процедури.



Також у КСУ зауважують, що Конституцією України та відповідним міжнародними документами закріплено однаковий юридичний статус усіх суддів КСУ, незалежно від суб'єкта їхнього призначення, через систему гарантій забезпечення незалежності.



Нагадаємо, Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову КСУ на два місяці.

Раніше у заяві прес-служби Конституційного суду заявили, що президент не має повноважень відсторонити голову КСУ, а його указ назвали «юридично нікчемним». Тупицький продовжує виконувати свої обов’язки, а Зеленському порадили негайно скасувати указ.

Голова КСУ розраховував, що судді його підтримають і підтвердять повноваження. На Банковій очікували, що судді визнають указ Зеленського. ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента також розглядають як один з варіантів відновлення на посаді екс-голови суду Станіслава Шевчука.