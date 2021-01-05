Выход из еще одного соглашения СНГ согласовал Кабмин

Украина постепенно разрывает подписанные в рамках СНГ соглашения, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n148672-vyhod-iz-esche-odnogo-soglasheniya-sng-soglasoval-kabmin.html

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Украина выйдет из еще одного соглашения, заключенного в рамках Содружества независимых государств (СНГ) — международной организации, созданной рядом бывших республик Советского Союза после его распада.

Кабмин во время своего заседания сегодня, 5 января, одобрил законопроект «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности». Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Отмечается, что это соглашение было заключена 19 ноября 2010 года, а ратифицировано Верховной Радой 21 декабря 2011 года.

Мокан подчеркивает, что Украина уже на протяжении длительного времени не участвует в заседаниях предусмотренного этим соглашением Межгосударственного совета. Также не применяются положения соглашения о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.

Соглашение не отвечает современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. А обязательства Украины, возникшие в течение срока действия соглашения, урегулированы, — подчеркнул представитель правительства.

Напомним, в мае 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал приказ об отзыве представителей нашего государства из уставных органов СНГ.