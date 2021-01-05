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Ракурс
Снеговик. Фото: Вечерний Киев

«Коронавирусный» снеговик поздравил киевлян с праздниками (ФОТО)

5 янв 2021, 19:43
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«Коронавирусный» снеговик, которого изготовили из опавших листьев, бутылок, ткани и масок для лица, появился под главной елкой страны в Киеве.

Необычную скульптуру создал художник-декоратор Эдуард Полонский. Об этом сообщает «Вечерний Киев».

"Коронавирусный" снеговик. Фото: Вечерний КиевСнеговика установили на Софиевской площади в Киеве возле главной елки страны. Отметим, что для украшения скульптуры автор потратил более 400 медицинских масок.

"Коронавирусный" снеговик. Фото: Вечерний КиевПо словам автора, материалы для своего произведения он собирал почти неделю, а еще два дня ушло на создание необычной праздничной работы.


"Коронавирусный" снеговик. Фото: Вечерний КиевСначала скульптуру установили возле главной елки страны. Но уже вскоре она переехала по адресу ул. Большая Васильковская, 8А. Сейчас необычный снеговик поздравляет киевлян с праздниками, и напоминает, что несмотря на празднования, стоит соблюдать правила, и не забывать о коронавирусе, который продолжает бушевать во всем мире.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси мужчину будут судить за то, что он слепил усатого снеговика в декабре прошлого года. Жителю Гомельской области инкриминируют «несанкционированный пикет». Несмотря на то, что снеговик уже растаял, на мужчину составили протокол.

Источник: Ракурс


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