Снеговик. Фото: Вечерний Киев

https://racurs.ua/n148676-koronavirusnyy-snegovik-pozdravil-kievlyan-s-prazdnikami-foto.html

Ракурс

«Коронавирусный» снеговик, которого изготовили из опавших листьев, бутылок, ткани и масок для лица, появился под главной елкой страны в Киеве.

Необычную скульптуру создал художник-декоратор Эдуард Полонский. Об этом сообщает «Вечерний Киев».



Снеговика установили на Софиевской площади в Киеве возле главной елки страны. Отметим, что для украшения скульптуры автор потратил более 400 медицинских масок.

По словам автора, материалы для своего произведения он собирал почти неделю, а еще два дня ушло на создание необычной праздничной работы.

Сначала скульптуру установили возле главной елки страны. Но уже вскоре она переехала по адресу ул. Большая Васильковская, 8А. Сейчас необычный снеговик поздравляет киевлян с праздниками, и напоминает, что несмотря на празднования, стоит соблюдать правила, и не забывать о коронавирусе, который продолжает бушевать во всем мире.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси мужчину будут судить за то, что он слепил усатого снеговика в декабре прошлого года. Жителю Гомельской области инкриминируют «несанкционированный пикет». Несмотря на то, что снеговик уже растаял, на мужчину составили протокол.