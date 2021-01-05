Дело Микитася, связанное с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, обрастает новыми деталями. Максим Микитась, обвиняемый в коррупции владелец компании «Укрбуд» стал жертвой прессинга со стороны Татарова.

При помощи связей в Нацполиции Татаров пытался запугивать Микитася. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Как сообщает журналист, Микитась и Татаров были близки и проводили вместе каждый Новый год, что подтверждают соответствующие фотографии фигурантов коррупционного дела.

Микитася суд посадил под арест 31 декабря в 22.30 вечера. А в ночь с 4 на 5 января Микитасю не дали спать — его вывезли из изолятора временного содержания МВД, возили всю ночь и затем утром вернули в камеру. Татаров делает все, чтобы запугать Микитася, заставить его отказаться от показаний в НАБУ, — сообщает Бутусов.

Отмечается, что главной целью Татарова является необходимость скрыть факт близости с Микитасем, а также причастность к коррупционному делу и фальсификацию экспертизы.

Теперь Татаров получил «крышу» в ОП, а его подельник Цуцкиридзе — в МВД, и они кошмарят любого, кто пытается разоблачить эту мафиозную группировку, — заявил журналист.

Также Бутусов добавил, что назначенный Татаровым через Офис президента и. о. главы ГБР Алексей Сухачев открыл дело о якобы незаконном выдвижении подозрения Татарову. По словам журналиста, таким образом Татаров собирается засудить детективов и прокуроров, который решили привлечь его к ответственности.





Напомним, ранее мы сообщали, что дело Татарова, заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в коррупции, продолжает рассматриваться. В то же время сам Татаров решил подать иск против главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Шевченковский районный суд Киева оставил без движения этот иск.