Аваков. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n148678-avakov-harkov-mentovskoy-gorod-video.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, заявил, что Харьков является «ментовским городом», и пообещал, что «националисты» и «бандюки» в нем править не будут.

Он ответил, что на все попытки «боковых» авторитетов получить власть в городе будут реагировать в полиции. Об этом он заявил на координационном совещании с силовиками Харьковской области, сегодня, 5 января.

По словам Авакова, он не может позволить того, чтобы прокуратура начала воевать с полицией, а полиция начала воевать с СБУ и НАБУ. Министр внутренних дел считает, что подобные распри только ослабляют правоохранительные органы, вместо того, чтобы усиливать их, действуя сообща.

Министр внутренних дел отметил, что баланс власти в Харьковской области крайне важен, потому что его видит все руководство страны и лично президент.

Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, никакие бандюки, никакие так сказать боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править, — заявил Аваков.

Он добавил, что ситуацию в Харькове возьмет под личный контроль, и правоохранительные органы будут ответно реагировать на попытки захватить власть в городе.

Отметим, что Харьков — родной город министра внутренних дел. Ранее он занимал должность губернатора Харьковской области, а также был известен своим соперничеством с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Арсен Аваков отреагировал на угрозы украинцам венгерского происхождения, озвученные в видеоролике якобы «Правого сектора». По его словам, Украина намерена «жестко преследовать нацистов и экстремистов».