Погода на Різдво. Фото: znaj.ua

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Погода на Різдво в Україні різко погіршиться — опади слід очікувати в усіх областях.

6 січня вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів, вітер переважно південно-західний, 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У більшості регіонів 7 січня буде йти дощ зі снігом, у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях прогнозують сильний дощ з мокрим снігом.

На Закарпатті очікується дощ, на півдні — зливи. У східних областях буде йти мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 7−12 м/с. На дорогах утвориться ожеледиця.

Вдень 7 січня на всій території України очікується плюсова температура — 2−4° вище нуля, у центрі країни повітря прогріється до 6° тепла, а на півдні — до 8−10° з позначкою плюс.

У Києві синоптики прогнозують дощ зі снігом, вночі температура коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 3−5° вище нуля.

8−9 січня в Україні, крім Карпатського регіону та південних областей, у північних, східних областях, Приазов’ї та в Криму очікується дощ та мокрий сніг.

Температура 8 січня вночі та вдень буде 0−5° тепла, у західних областях очікується від 2° тепла до 3° морозу, вдень у південних областях — 3−8° тепла.

9 січня вночі та вдень очікується від 3° морозу до 3° тепла, вночі в західних областях буде 1−6° морозу, вдень у південній та східній частинах — 0−5° тепла.

Нагадаємо, в Україні 5 січня оголосили штормове попередження через сильний туман. У більшості областей видимість сягатиме 200−500 м. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.