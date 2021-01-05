Погода на Рождество. Фото: znaj.ua

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Погода на Рождество в Украине резко ухудшится — осадки ожидаются во всех областях.

6 января ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков, ветер преимущественно юго-западный, 3−8 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В большинстве регионов в 7 января будет идти дождь со снегом, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях прогнозируют сильный дождь с мокрым снегом.

На Закарпатье ожидается дождь, на юге — ливни. В восточных областях будет мокрый снег. Ветер переменных направлений, 7−12 м/с.

Температура воздуха в ночь перед Рождеством преимущественно будет колебаться от 0° до 2° тепла, в северных областях — до 2° мороза, в южных будет до 5° с отметкой плюс.

Днем 7 января на всей территории Украины ожидается плюсовая температура — 2−4° выше нуля, в центре страны воздух прогреется до 6° тепла, а на юге — до 8−10° с отметкой плюс.

В Киеве синоптики прогнозируют дождь со снегом, ночью температура будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, днем — 3−5° выше нуля.

8−9 января в Украине, кроме Карпатского региона и южных областей, в северных, восточных областях, Приазовье и в Крыму ожидается дождь и мокрый снег.

Температура 8 января ночью и днем будет ​​0−5° тепла, в западных областях ожидается от 2° тепла до 3° мороза, днем в южных областях — 3−8° тепла.

9 января ночью и днем ожидается ​​от 3° мороза до 3° тепла, ночью в западных областях будет 1−6° мороза, днем ​​в южной и восточной частях — 0−5° тепла.

Напомним, в Украине 5 января объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей видимость будет достигать 200−500 м. Погодные условия могут повлечь нарушение движения транспорта.