Сочельник перед Рождеством. Фото: иnlviv.in.ua

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Сочельник перед Рождеством отмечают 6 января. После появления первой зари на небе на стол накрывают ужин из 12 блюд.

Поскольку в этот день еще продолжается пост, на столе не должно быть мясной и молочной пищи и яиц. Алкоголь также под запретом — вместо него пьют узвар.

Обязательными на столе являются кутья, узвар и вареники с грибами или капустой. Часто также готовят грибной суп, постный борщ, жареный картофель, тушеную капусту, голубцы с кашей.

В доме под иконами ставят дидуха — украшение из пшеничного или ржаного снопа, символизирующее благосостояние и богатство. Считается, что Иисус родился на сене. На второй день рождественских праздников дидуха сжигают, а вокруг него колядуют.

В полночь на Сочельник проводится церковная служба. Посещать ее принято всей семьей. Дома оставляли на столе остатки кутьи для умерших. Позже дети и подростки ходят по домам колядовать, а также посещают крестных.

День ангела отмечают Евгения, Николай, Сергей.

6 января в истории и личностях:

1412 — родилась Жанна д’Арк, национальная героиня Франции;

1846 — Тарас Шевченко написал «Заповит»;

1852 — умер Луи Брайль, автор рельефно-точечного шрифта для слепых;

1898 — родился Владимир Сосюра, украинский поэт;

1929 — Мать Тереза ​​прибыла в Калькутту, чтобы помогать бедным индийцам.

1938 — родился Василий Стус, украинский поэт;

1938 — родился Адриано Челентано, итальянский актер, певец;

1939 — родился Валерий Лобановский, украинский футболист и тренер;

1945 — умер Владимир Вернадский, украинский философ и естествоиспытатель;

1955 — родился Роуен Аткинсон, британский актер комик («Мистер Бин»);

1975 — на американском телеканале NBC появилась игра-шоу Wheel of Fortune. В СССР ее вариант вышел под названием «Поле чудес».

1992 — свергнутый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа сбежал из Тбилиси.

Ранее мы сообщали, что погода на Рождество в Украине резко ухудшится — осадки ожидаются во всех областях.