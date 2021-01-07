Зеленский. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n148741-zavtrashniy-lokdaun-v-ukraine-zelenskiy-schitaet-menee-jestkim.html

Ракурс

Локдаун в Украине, который начнется уже завтра, 8 января, прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что этот карантин — смягченный, и не такой жесткий, как весенний локдаун. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он заявил, что во время локдауна продолжит работу инфраструктура, которая имеет критическое значение, а именно: магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию.

И хотя развлекательная инфраструктура и праздничные ярмарки будут закрыты, кафе и рестораны будут работать навынос. МАФы и киоски, расположенные на расстоянии и не создающие скопления людей, тоже смогут предоставлять свои услуги, — заявил Зеленский.



Зеленский добавил, что этот карантин будет более лояльным по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. По его словам, благодаря локдауну Украина «сбивает» волну роста количества больных после новогодних праздников, и параллельно ускоряет получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун 2021 года, который ожидается после праздников, сделают менее жестким, чем это было в прошлом году. Кабинет министров разрешил во время локдауна с 8 по 24 января продавать бытовую химию и печатную прессу в магазинах. До этого такие товары можно было купить только через доставку.