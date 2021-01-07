Трубка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n148740-trubku-vremen-kazakov-nashli-na-hortice-foto-nahodki.html

Ракурс

Историческую находку времен казаков случайно нашел житель Запорожья. Глазурованная трубка датируется XVIII веком. Находку передали Национальному заповеднику Хортица.

Люлька оказалась поврежденной, но она подлежит восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.



Редкую находку обнаружили на острове — в балке Широкой, на пляже на урезе воды. Благодаря ей историки могут понять, каким был быт и привычки местного населения острова во второй половине XVIII века.

Накануне праздников в фонд нашего заповедника был передан поврежденный, но чрезвычайно интересный экспонат — глазурованная трубка второй половины 18 века с частично отраженной чашечкой и следами пребывания в очаге, — рассказали в заповеднике.

Напомним, ранее мы сообщали, что зимовщики казаков с артефактами впервые за 30 лет нашли археологи в Запорожье на острове Хортица. Хуторки казаков исследователи обнаружили в Совутиной балке, их датируют 18 веком.