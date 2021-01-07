Трубку времен казаков нашли на Хортице — фото находкиhttps://racurs.ua/n148740-trubku-vremen-kazakov-nashli-na-hortice-foto-nahodki.htmlРакурс
Историческую находку времен казаков случайно нашел житель Запорожья. Глазурованная трубка датируется XVIII веком. Находку передали Национальному заповеднику Хортица.
Люлька оказалась поврежденной, но она подлежит восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.
Редкую находку обнаружили на острове — в балке Широкой, на пляже на урезе воды. Благодаря ей историки могут понять, каким был быт и привычки местного населения острова во второй половине XVIII века.
Накануне праздников в фонд нашего заповедника был передан поврежденный, но чрезвычайно интересный экспонат — глазурованная трубка второй половины 18 века с частично отраженной чашечкой и следами пребывания в очаге, — рассказали в заповеднике.
Напомним, ранее мы сообщали, что зимовщики казаков с артефактами впервые за 30 лет нашли археологи в Запорожье на острове Хортица. Хуторки казаков исследователи обнаружили в Совутиной балке, их датируют 18 веком.