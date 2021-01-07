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Ракурс
Трубка. Фото: Facebook

Трубку времен казаков нашли на Хортице — фото находки

7 янв 2021, 19:36
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Историческую находку времен казаков случайно нашел житель Запорожья. Глазурованная трубка датируется XVIII веком. Находку передали Национальному заповеднику Хортица.

Люлька оказалась поврежденной, но она подлежит восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

Трубка. Фото: FacebookРедкую находку обнаружили на острове — в балке Широкой, на пляже на урезе воды. Благодаря ей историки могут понять, каким был быт и привычки местного населения острова во второй половине XVIII века.


Трубка. Фото: FacebookНакануне праздников в фонд нашего заповедника был передан поврежденный, но чрезвычайно интересный экспонат — глазурованная трубка второй половины 18 века с частично отраженной чашечкой и следами пребывания в очаге, — рассказали в заповеднике.

Напомним, ранее мы сообщали, что зимовщики казаков с артефактами впервые за 30 лет нашли археологи в Запорожье на острове Хортица. Хуторки казаков исследователи обнаружили в Совутиной балке, их датируют 18 веком.

Источник: Ракурс


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