Кейт Миддлтон покинет Кенсингтонский дворец

Кейт Миддлтон. Фото: HELLO

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Ракурс

Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги Кембриджские, в ближайшем будущем намерены попрощаться со своим домом в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Они планируют переехать в свой загородный дом Анмер-Холл, который королева подарила им в день свадьбы. Об этом сообщает издание Express.

Сообщается, что во время пандемии коронавируса королевская чета проводила там гораздо больше времени, чем во дворце. Также Анмер-Холл находится недалеко от королевского поместья Сандрингем, где королева любит проводить Рождество.

Отметим, что роскошный особняк был отремонтирован всего несколько лет назад. В доме заново сделали крышу, зимний сад и обновили кухню, а в интерьере дома, который был построен еще в XVIII веке, преобладают любимые королевой пастельные оттенки.

Стены дома окрашены в кремовые тона, а шторы и мебель выдержаны в бежевых цветах. Также в некоторых комнатах цвет стен варьируется от приглушенного зеленого до бирюзового. Антикварные стулья с искусной резьбой и узорами в мелкую клетку добавляют уюта.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон посоревновались за еще один титул — самой популярной и влиятельной модницы 2020 года в Великобритании. Пальму первенства в рейтинге получила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В частности, ее летнее платье в цветы от бренда Faithfull the Brand создало небывалый спрос на аналогичные наряды — количество запросов в поисковике на похожие платья выросло на 112%.