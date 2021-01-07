Вертеп. Фото: Суспільне

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Рождество Христово празднуют сегодня, 7 января, верующие по всей Украине. Крупнейшим в Украине рождественским вертепом оказался вертеп в церкви Святого апостола Петра в Тернополе.

Его открыли в полночь. Об этом рассказал семинарист Святослав Караманов, передает «Суспільне».



По его словам, вертеп монтировали три дня, а в этом году его сделали более узким — он стал на 10 метров меньше, чем в прошлом году. Также уменьшили количество миниатюр и персонажей вертепа.

Главными персонажами остались Иисус Христос, его мать Мария и праведный Иосиф. Также в этом вертепе задействованы проводники церкви — митрополит Андрей Шептицкий и Блаженнейший Патриарх Иосиф Слепой. Также в вертепе присутствуют Владимир Великий и княгиня Ольга.

В этом вертепе мы объединили наши украинские традиции и прославляем наших славных мастеров, которые были в Украине. И кузнецы были в свое время очень прославленные, швеи, которые занимаются тяжелым трудом, — заявил семинарист.

По его словам, в этом году многих деталей в вертепе не хватает, поскольку карантинные требования, связанные с эпидемией коронавируса, повлияли на расположение вертепа и его размеры.

Напомним, ранее мы сообщали, что традиционный рецепт кутьи из Хмельницкой области попал в список гастрономического наследия Украины.