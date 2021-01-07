Колядки на украинском языке прозвучали в Крыму на Рождество

Рождество. Фото: Крым.Реалии

https://racurs.ua/n148735-kolyadki-na-ukrainskom-yazyke-prozvuchali-v-krymu-na-rojdestvo.html

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Крым, оккупированный Россией полуостров, празднует сегодня, 7 января, православное Рождество. В оккупированном Крыму на праздничных службах исполнили украинские колядки.

Церковные хоры спели известную украинскую песню «Щедрик», которую написал композитор Николай Леонтович. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Отмечается, что в Севастополе певчие дали целый концерт на украинском языке. Они начали с «Щедрика», а затем спели известную колядку «Добрый вечер, господин хозяин», затем «Новая радость настала», «Пречистая Дева родила сына», «На небе звезда» и «Тихая ночь, святая ночь».

Подчеркнем, что такие рождественские концерты в оккупированном Крыму проводят ежегодно. Щедривки и колядки выполняют не только певчие церковных хоров, но и дети из воскресных школ. Дети в Крыму также ходят колядовать и поют украинские песни.

Напомним, ранее мы сообщали, что знаменитую украинскую колядку «Щедрик» исполнили на вершине гор. Невероятное исполнение осуществили музыканты из Азербайджана и Украины на старинных инструментах.