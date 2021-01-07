Колядки українською мовою пролунали в окупованому Криму на Різдво

Різдво. Фото: Крим.реалії

https://racurs.ua/ua/n148735-kolyadky-ukrayinskou-movou-prolunaly-v-okupovanomu-krymu-na-rizdvo.html

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Крим, окупований Росією півострів, святкує сьогодні, 7 січня, православне Різдво. В окупованому Криму на святкових службах виконували українські колядки та щедрівки.

Церковні хори виконали найвідомішу українську пісню «Щедрик», яку написав композитор Микола Леонтович. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Наголошується, що у Севастополі півчі дали цілий концерт українською мовою. Вони почали з «Щедрика», потім заспівали відому колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю», потім «Нова радість стала», «Пречиста Діва сина породила», «На небі зірка» та «Тиха ніч, свята ніч».

Зазначимо, що такі різдвяні концерти в окупованому Криму проводять щорічно. Щедрівки та колядки виконують не тільки півчі церковних хорів, а й діти з недільних шкіл. Діти в Криму також ходять колядувати та співають українські пісні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що знамениту українську колядку «Щедрик» виконали на вершині гір. Неймовірне виконання здійснили музиканти з Азербайджану та України на старовинних інструментах.