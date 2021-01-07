Вертеп. Фото: Суспільне

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Ракурс

Різдво Христове святкують сьогодні, 7 січня, віряни по всій Україні. Найбільшою в Україні різдвяною шопкою виявилася шопка в церкві Святого апостола Петра в Тернополі.

ЇЇ відкрили опівночі. Про це розповів семінарист Святослав Караманов, передає «Суспільне».





За його словами, монтували шопку три дні, а цьогоріч її зробили вужчою на 10 метрів, ніж торік. Також зменшили кількість мініатюр і персонажів у шопці.





Найголовнішими персонажами шопки є Ісус Христос, його мати Марія і праведний Іосиф. Також у цьому вертепі задіяні провідники нашої церкви — митрополит Андрей Шептицький і блаженніший Патріарх Йосиф Сліпий. Також у вертепі присутні Володимир Великий та княгиня Ольга.

В цій шопці ми єднаємо наші українські традиції і прославляємо наших славетних майстрів, які були в Україні. І ковалі були у свій час дуже прославлені, швеї, які несуть невтомну працю, — заявив семінарист.



За його словами, цього року багатьох деталей у вертепі бракує, оскільки карантинні вимоги пов’язані з епідемією коронавірусу вплинули на розташування вертепу та його розміри.





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