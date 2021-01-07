Рецепт куті з Хмельниччини потрапив до енциклопедії гастроспадщини

Кутя. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148733-recept-kuti-z-hmelnychchyny-potrapyv-do-encyklopediyi-gastronomichnoyi-spadschyny.html

Ракурс

Різдво Христове за православним календарем святкують сьогодні, 7 січня. У цей день у православних вірян існує традиція готувати святкову страву — кутю, яка готується з пшениці та меду.

Традиційний рецепт куті з Хмельницької області потрапив до списку гастрономічної спадщини України. Про це повідомив Український центр культурних досліджень.

Так, повідомляється, що Центр культурних досліджень працює над першою українською енциклопедією «Гастроспадщина України: традиції гостинності та культура приготування страв», в яку вже увійшло близько п’яти десятків страв з різних регіонів України. Почесне місце зайняв і рецепт традиційної куті з Хмельницької області.

Унікальність цього рецепту полягає в тому, що окрім традиційних інгредієнтів, до нього потрапила халва.



Рецепт приготування святкової куті оприлюднили у Центрі культурних досліджень. Згідно з ним, спочатку потрібно зварити чищену пшеницю (0,5 кг) до готовності. Для цього потрібно закип’ятити воду (3 л), додати до неї пшеницю, мед (200 г), цукор (100 г), халву (200 г), попередньо пропарений родзинки (100 г), також прожарені горіхи (200 г), потертий мак (300 г). Все ретельно перемішати та дати трохи настоятися. Після того, як різдвяна традиційна кутя настоїться, то можна приступати до куштування страви.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Щедрик», відомий український твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, виконав оркестр Військово-повітряних сил США. Таким чином оркестр привітав українців із різдвяними та новорічними святами.