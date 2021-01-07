Рецепт кутьи из Хмельниччины попал в энциклопедию гастронаследия

Кутья. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148733-recept-kuti-iz-hmelnichchiny-popal-v-enciklopediu-gastronaslediya.html

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Рождество Христово по православному календарю празднуют сегодня, 7 января. В этот день у православных верующих существует традиция готовить праздничное блюдо — кутью, которая готовится из пшеницы и меда.

Традиционный рецепт кутьи из Хмельницкой области попал в список гастрономического наследия Украины. Об этом сообщил Украинский центр культурных исследований.

Так, сообщается, что Центр культурных исследований работает над первой украинской энциклопедией «Гастронасладение Украины: традиции гостеприимства и культура приготовления блюд», в которую уже вошли около пяти десятков блюд из разных регионов Украины. Почетное место занял и рецепт традиционной кутьи из Хмельницкой области.

Уникальность этого рецепта заключается в том, что кроме традиционных ингредиентов, в рецепте есть халва.

Рецепт приготовления праздничной кутьи обнародовали в Центре культурных исследований. Согласно ему, сначала нужно сварить чищеную пшеницу (0,5 кг) до готовности. Для этого нужно вскипятить воду (3 л), добавить к ней пшеницу, мед (200 г), сахар (100 г), халву (200 г), предварительно пропаренный изюм (100 г), также прожаренные орехи (200 г), потертый мак (300 г). Все тщательно перемешать и дать немного настояться. После того, как рождественская традиционная кутья настоится, можно приступать к дегустации блюда.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Щедрик», известное украинское произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, исполнил оркестр Военно-воздушных сил США. Таким образом оркестр поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками.