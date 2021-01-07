Заходить кораблям в порты Крыма позволила Великобритания

https://racurs.ua/n148732-zahodit-korablyam-v-porty-kryma-pozvolila-velikobritaniya.html

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Крым, оккупированный полуостров, до сих пор находится под контролем Российской Федерации, в связи с чем на полуострове введены санкции. В свою очередь Великобритания решила ослабить крымские санкции против России.

Отныне великобританские корабли смогут заходить в порты Крыма. Об этом сообщается в генеральной лицензии, которую опубликовало правительство страны.

Данной нормой британские санкции привели к соответствию с европейскими после Brexit. Правительство страны позволило своим судам платить за услуги портов непосредственно предприятию «Крымские морские порты».

В частности, речь идет о Керченском рыбном порте, Ялтинском и Евпаторийском торговых портах. Также плата будет предоставляться за лоцманские услуги и пользование портовыми терминалами.

Отметим, что лицензия вступила в силу 1 января. Согласно ей британские суда смогут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах. Такое же исключение действует и в отношении кораблей стран-участниц ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация способна атаковать Херсонскую область для возврата воды в Крым. Потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.