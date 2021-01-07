Погода. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 8 января ожидается прохладная и преимущественно облачная, на юге и востоке прогнозируют сильные дожди. Температура воздуха днем прогреется до +6° в южных регионах.

Днем столбики термометров покажут от 0° до +6°. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Ветер обещают юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 января будет облачной, но без осадков. Ночью воздух будет прохладным и достигнет 0°, днем ожидается +2° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая. Температура воздуха ночью составит от 0° до +2°, а днем столбики термометра поднимутся до +3°.

Погодные условия в Одессе будут дождливыми и относительно теплыми. Температура воздуха ночью составит от 0° до +2° тепла, а днем воздух прогреется до +5° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется умеренно теплая, но ночью температура опустится до −2°. Температурные показатели будут следующими: ночью 0…-2° мороза, а днем — 0−2° выше нуля.

Погода в Карпатах 8 января прогнозируется без осадков, ночью возможны заморозки. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до +1° тепла, а днем температура поднимется до +3° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка Украины 8 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не ожидаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе ожидается на уровне 0−4 °С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3°С тепла, что на 2−2,5° С превышает средние многолетние значения.