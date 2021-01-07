Израиль опроверг подпольную поставку вакцин для топ-политиков Украины

https://racurs.ua/n148730-izrail-oproverg-podpolnuu-postavku-vakcin-dlya-top-politikov-ukrainy.html

Ракурс

Вакцину американской фармкомпании Pfizer для топ-чиновников Украины якобы «тайно завезли из Израиля» — такую информацию недавно распространили некоторые пророссийские СМИ и уже успел опровергнуть премьер-министр Денис Шмыгаль. Также 7 января был обнародован комментарий израильской стороны о «подпольной поставке» вакцины от COVID-19.

Представитель министра здравоохранения Израиля Йоеля Эдельштейн исключил возможность ввоза вакцин из Израиля в Украину, пишет BBC News.

Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал, — заверили в министерстве.

Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщения в украинской прессе.

Ранее такую информацию распространил экс-политик Михаил Бродский. Он уверял, что за это дело взялись «израильские расследователи».

Напомним, Бродский утверждает, что некоторые народные депутаты и топ-чиновники тайно вакцинировались против COVID-19. Вакцину Pfizer якобы нелегально завезли в Украину накануне Нового года чартерным рейсом из Израиля. За две дозы препарата они якобы заплатили по 2,5 тыс. евро. Среди тех, кто успел вакцинироваться, вероятно, были Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, а также ряд неназванных депутатов.

Сейчас Украина ожидает первую партию вакцин — 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Минздрав ведет переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не сертифицирована в Украине.

Эффективность вакцины Pfizer против коронавируса на завершающей стадии клинических испытаний составила 95%. Стоимость вакцины составляет 20 долл. за дозу.