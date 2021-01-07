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Ракурс
Церковь загорелась на Рождество в Кировоградской области — пожар до сих пор тушат

Церковь загорелась на Рождество в Кировоградской области — пожар до сих пор тушат (ФОТО)

7 янв 2021, 14:04
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Церковь загорелась на Рождество в Кировоградской области — информация о пожаре в селе Копанки Маловисковского района поступила пожарным сегодня в 9.22.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.

На месте работают пожарные: 17 человек личного состава и три единицы техники 23-й государственной пожарно-спасательной части города Малая Виска и 34-й государственной пожарно-спасательной части пгт Смолино, а также добровольная пожарная дружина СООО «Хуторское», — говорится в сообщении.

Площадь пожара устанавливается.

Церковь загорелась на Рождество в Кировоградской области

Церковь загорелась на Рождество в Кировоградской области

Церковь загорелась на Рождество в Кировоградской области

Церковь загорелась на Рождество в Кировоградской области

Церковь загорелась на Рождество в Кировоградской области

ОБНОВЛЕНО. В 13.55 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар церкви «Святого Константина и Елены».


Напомним, 3 января пожар произошел в монастыре Святого великого баговерного князя Александра Невского, расположенном в селе Черниевка Полонского района Хмельницкой области. Пожарные, прибывшие по вызову, обнаружили, что горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м.

Источник: Ракурс


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