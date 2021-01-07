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Ракурс
Церква загорілася на Різдво у Кіровоградській області — пожежу досі гасять

Церква загорілася на Різдво у Кіровоградській області — пожежу досі гасять (ФОТО)

7 січ 2021, 14:04
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Церква загорілася на Різдво у Кіровоградській області — інформація про пожежу у селі Копанки Маловисківського району надійшла вогнеборцям сьогодні о 9.22.

Про це у четвер повідомляє прес-служба управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.

На місці працюють вогнеборці: 17 осіб особового складу та три одиниці техніки 23-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Мала Виска та 34-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Смоліне, а також добровільна пожежна дружина СТОВ «Хутірське», — йдеться у повідомленні.

Площа пожежі встановлюється.

Церква загорілася на Різдво у Кіровоградській області

Церква загорілася на Різдво у Кіровоградській області

Церква загорілася на Різдво у Кіровоградській області

Церква загорілася на Різдво у Кіровоградській області

Церква загорілася на Різдво у Кіровоградській області

ОНОВЛЕНО. О 13.55 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу церкви «Святого Костянтина та Олени».


Нагадаємо, 3 січня пожежа сталася в жіночому монастирі Святого великого благовiрного князя Олександра Невського, розташованому в селі Черніївка Полонського району Хмельницької області. Вогнеборці, які прибули за викликом, виявили, що горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м.

Джерело: Ракурс


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