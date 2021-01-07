Зеленський засудив події у США — заява

https://racurs.ua/ua/n148728-zelenskyy-zasudyv-podiyi-u-ssha-zayava.html

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Володимир Зеленський, президент України, засудив штурм Капітолію у Вашингтоні. Таким чином глава держави відреагував на напад на держбудівлю США прихильниками Дональда Трампа.

Про це глава держави 7 січня написав на офіційній сторінці у Твіттер.

Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Нас надихає стійкість цього найстарішого і найбільшого демократичного інституту у світі, який всього за кілька годин після жахливої атаки провів історичне засідання, підтвердивши волю американського народу, — написав Зеленський.

Нагадаємо, 6 січня спільне засідання Палати представників і Сенату в Конгресі США, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування на виборах президента США, довелося перервати через масові заворушення, влаштовані на Капітолійському пагорбі прихильниками Дональда Трампа.

Внаслідок сутичок загинуло четверо осіб, ще 52 були затримані.

7 січня Конгрес США підтвердив обрання Джо Байдена 46-м президентом США. Колегія виборників ще у грудні проголосувала за Байдена, а тепер їхнє рішення формально узаконив Конгрес. Віднині, відповідно до законів США, Трамп не зможе оскаржити результати голосування.