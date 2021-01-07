Кирило назвав перетворення Софії на мечеть “Божою карою” Варфоломію за Україну

https://racurs.ua/ua/n148727-kyrylo-nazvav-peretvorennya-sofiyi-na-mechet-bojou-karou-varfolomiu-za-ukrayinu.html

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Повернення статусу мечеті собору Святої Софії в Константинополі стало «Божою карою патріарха Константинопольського Варфоломія за підтримку українського розколу».

Про це глава РПЦ Кирило заявив у різдвяному інтерв’ю на телеканалі «Росія-1».

Безсумнівно, все те, що сталося в Константинополі, в Стамбулі, свідчило про покарання Боже. Патріарх Варфоломій ввів розкольників в київську святиню, в київську Софію, і втратив Софію константинопольську — вона стала мечеттю, — заявив Кирило.

Він використав як аргумент рішення президента Реджепа Ердогана про перетворення Софії на мечеть і заявив про «більш очевидні наслідки, які виходять від Божого веління».

Наслідки настали негайно, тому що гріх був занадто великий, — вважає російський патріарх.

Нагадаємо, торік у липні Туреччина скасувала рішення 1934 року про статус собору Святої Софії. Потім президент Реджеп Ердоган підписав указ про перетворення Софії на мечеть.

Низка помісних християнських церков висловили жаль у зв’язку з прийнятим рішенням. Така ж реакція послідувала від ЮНЕСКО.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав томос для ПЦУ, створеної в результат об'єднання парафій Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частини парафій Української православної церкви Московського патріархату на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. 6 січня 2019 року томос передали Епіфанію у Стамбулі. Ввечері того ж дня документ прибув до Києва.