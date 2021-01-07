Кирилл назвал трансформацию Софии в мечеть «Божьей карой» Варфоломею за Украину

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Возвращение статуса мечети собору Святой Софии в Константинополе стало «Божьей карой патриарху Константинопольскому Варфоломею за поддержку украинского раскола».

Об этом глава РПЦ Кирилл заявил в рождественском интервью на телеканале «Россия-1».

Несомненно, все то, что произошло в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божием. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию Константинопольскую — она стала мечетью, — заявил Кирилл.

Он использовал в качестве аргумента решение президента Реджепа Эрдогана о превращении Софии в мечеть и заявил о «более очевидных последствиях, которые исходят с Божьего повеления».

Последствия наступили немедленно, потому что грех был слишком велик, — считает российский патриарх.

Напомним, в июле прошлого года Турция отменила решение 1934 года о статусе собора Святой Софии. Затем президент Реджеп Эрдоган подписал указ о преобразовании Софии в мечеть.

Ряд поместных христианских церквей выразили сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос для ПЦУ, созданной в результате объединения приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части приходов Украинской православной церкви Московского патриархата на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 6 января 2019 года томос передали Епифанию в Стамбуле. Вечером того же дня документ прибыл в Киев.