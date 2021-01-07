Белый тигренок впервые родился в зоопарке Центральной Америки — интересные новости о животных

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Белый тигренок впервые родился в зоопарке Никарагуа. Самку бенгальского тигра назвали Ньевес (Снежок).

От малыша отказалась мама, которую спасли из цирка пять лет назад, ведь у нее не было молока, пишет BBC.

Сейчас за тигренком ухаживает жена директора зоопарка Марина Аргуэлло. Каждые три часа она кормит его теплым козьим молоком. Директор зоопарка рассказал, что Ньевес — это первый белый бенгальский тигр, который родился в Центральной Америке. Ранее в 2019 году Мексика подарила этому зоопарку двух белых тигрят.

Белый окрас является результатом рецессивного гена. Мать Ньевес была его носителем, унаследовав ген от отца, белого бенгальского тигра.

Впервые белого тигра обнаружили в природе в 1951 году — охотник взял из логова тигра-самца и пытался получить от него такое же потомство. Впоследствии популяция возросла. Все белые тигры (ориентировочно их насчитывается 130), которые сейчас находятся в неволе, являются потомками найденной охотником особи.

Последнего известного белого тигра в дикой природе застрелили в 1958 году.