Біле тигреня вперше народилося у зоопарку Центральної Америки

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Біле тигреня вперше народилося у зоопарку Нікарагуа. Самку бенгальського тигра назвали Н'євес (Сніжок).

Від малюка відмовилася мама, яку врятували з цирку п’ять років тому, адже в неї не було молока, пише BBC.

Нині тигреня доглядає дружина директора зоопарку Марина Аргуелло. Щотригодини вона годує його теплим козячим молоком. Директор зоопарку розповів, що Н'євес — це перший білий бенгальський тигр, котрий народився в Центральній Америці. Раніше у 2019 році Мексика подарувала цьому зоопарку двох білих тигренят.

Біле забарвлення є результатом рецесивного гена. Мати Н'євес була його носієм, успадкувавши ген від свого батька, білого бенгальського тигра.

Вперше білого тигра виявили у природі в 1951 році — мисливець забрав з лігва тигра-самця і намагався отримати від нього таке ж потомство. Згодом популяція зросла. Усі білі тигри (орієнтовно їх налічується 130), які нині перебувають у неволі, є нащадками знайденої мисливцем особини.

Останнього відомого білого тигра в дикій природі застрелили у 1958 році.