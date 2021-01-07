Повернення українських моряків з Лівії — у Зеленського розповіли деталі

https://racurs.ua/ua/n148725-povernennya-ukrayinskyh-moryakiv-z-liviyi-u-zelenskogo-rozpovily-detali.html

Ракурс

Після чотирьох років ув’язнення у Лівії додому повертаються четверо українських моряків — членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який влада Тріполі затримала 13 лютого 2016 року за підозрою у контрабанді пального. Процес повернення моряків контролює міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це 7 січня повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Йдеться про моряків Євгена Морара, Володимира Тостогана, Олега Войнеровського та Павла Чайку. Вони вже перебувають у дорозі додому. Двоє громадян України мають проблеми зі здоровʼям (раніше ЗМІ повідомляли про гепатит — ред.). Зважаючи на це українська сторона клопотала про їхнє звільнення з гуманітарних міркувань.

Членів екіпажу танкера Captain Khayyam у грудні 2017 року суд Лівії кинув за ґрати на п’ять років. Їх звинувачували у контрабанді пального з Лівії на Мальту.

Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що нарешті вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких, — йдеться у повідомленні ОПУ.

Також глава держави подякував за роботу українським дипломатам, Міністерству закордонних справ та іншим відомствам, завдяки яким повернення українців додому стало можливим.

В офісі Зеленського наголосили на непохитності принципу «Україна не кидає своїх».

Нагадаємо, правоохоронці у Лівії заарештували чотирьох українців з танкеру Captain Khayyam за підозрою в контрабанді нафтопродуктів ще у 2016 році.