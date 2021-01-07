Возвращение украинских моряков из Ливии — у Зеленского раскрыли детали

https://racurs.ua/n148725-vozvraschenie-ukrainskih-moryakov-iz-livii-u-zelenskogo-raskryli-detali.html

Ракурс

После четырех лет заключения в Ливии домой возвращаются четыре украинских моряка — члены экипажа танкера Captain Khayyam, который власти Триполи задержали 13 февраля 2016 года по подозрению в контрабанде топлива. Процесс возвращения моряков контролирует министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом 7 января сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Речь идет о моряках Евгении Мораре, Владимире Тостогане, Олеге Войнеровском и Павле Чайке. Они уже находятся в пути домой. У двух граждан Украины есть проблемы со здоровьем (ранее СМИ сообщали о гепатита — ред.). Учитывая это, украинская сторона ходатайствовала об освобождении моряков, ссылаясь на гуманитарные соображения.

Членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 года суд Ливии бросил за решетку на пять лет. Их обвиняли в контрабанде топлива из Ливии на Мальту.

Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что наконец-то они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких, — говорится в сообщении ОПУ.

Также глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращение украинцев стало возможным.

В офисе Зеленского заявили о принципе «Украина не бросает своих».

Напомним, правоохранители в Ливии арестовали четырех украинцев — членов экипажа танкера Captain Khayyam по подозрению в контрабанде нефтепродуктов еще в 2016 году.