Трамп наконец-то пообещал спокойно передать власть Байдену

https://racurs.ua/n148724-tramp-nakonec-to-poobeschal-spokoyno-peredat-vlast-baydenu.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США пообещал не препятствовать при передаче власти своему преемнику — демократу Джо Байдену.

Об этом говорится в специальном заявлении американского президента-республиканца, которое обнародовало CNN.

Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и факты это обосновывают, однако 20 января состоится упорядоченный переход, — отметил Трамп.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января.

Мы будем продолжать нашу борьбу, чтобы обеспечить подсчет лишь законных голосов. Хотя это означает конец величайшего первого срока в президентской истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой, — убеждает Трамп.

В то же время из-за штурма Капитолия, который 6 января устроили сторонники Трампа, в округе Колумбия, в состав которого входит столица Вашингтон, ввели комендантский час на 15 дней — до 21 января. В Вашингтоне решили продолжить введенное ранее чрезвычайное положение.

Протесты превратились в насильственные. Многие люди прибыли с оружием и насильственными намерениями. Они нарушили безопасность Капитолия, и их буйное поведение может распространиться за его пределы. Они стремились сорвать слушания в Конгрессе по утверждению голосов избирательных комиссий. Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие, заявляя, что президентские выборы были недействительными, — отметила мэр Вашингтона Мюриэль Баузер.

Напомним, совместное заседание двух палат парламента США, которое пытались сорвать сторонники Трампа, 7 января подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Коллегия выборщиков еще в декабре проголосовала за Байдена, а теперь их решение формально утвердил Конгресс. Отныне, согласно законам США, Трамп не сможет оспорить результаты голосования.

Конгресс 6 января должен был утвердить окончательные результаты выборов президента страны. Это традиционная формальная процедура, проведение которой саботировал Трамп, несмотря на то, что большинство республиканцев в Сенате не собирались оспаривать результаты выборов. Однако Трамп заручился поддержкой 11 конгрессменов (10 из которых позже отказались оспаривать итоги выборов), а также призвал своих сторонников устроить многотысячный митинг у здания Конгресса под названием «Марш за спасение Америки». Впоследствии сторонники Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса, после чего спецназ зачистил здание. Заседание Конгресса возобновилось. В результате столкновений погибли четыре человека, еще 52 были задержаны.