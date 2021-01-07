Трамп нарешті пообіцяв спокійно передати владу Байдену

Трамп вперше пообіцяв спокійно передати владу Байдену

https://racurs.ua/ua/n148724-tramp-nareshti-poobicyav-spokiyno-peredaty-vladu-baydenu.html

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Дональд Трамп, президент США, пообіцяв не чинити перешкод під час передачі влади своєму наступнику — демократу Джо Байдену.

Про це йдеться у спеціальній заяві американського президента-республіканця, яку оприлюднило CNN.

Незважаючи на те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів, і факти це обґрунтовують, проте 20 січня відбудеться впорядкований перехід, — зазначив Трамп.

Інавгурація обраного президента США Джо Байдена має відбутися 20 січня.

Ми продовжуватимемо нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів. Хоча це означає кінець найвеличнішого першого терміну в президентській історії, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою, — переконує Трамп.

Водночас через штурм Капітолію, який 6 січня влаштували прихильники Трампа, в окрузі Колумбія, до складу якого входить столиця Вашингтон, запровадили комендантську годину на 15 днів — до 21 січня. У Вашингтоні вирішили продовжити введений раніше надзвичайний стан через протести.

Протести перетворились на насильницькі. Багато людей прибули зі зброєю та насильницькими намірами. Вони порушили безпеку Капітолія, і їхня буйна поведінка може поширитися за його межі. Вони прагнули зірвати слухання в Конгресі щодо затвердження голосів виборчих комісій. Президент Трамп продовжує розпалювати гнів і насильство, заявляючи, що президентські вибори були недійсними, — наголосила мер Вашингтона Мюріель Баузер.

Нагадаємо, спільне засідання двох палат парламенту США, яке намагалися зірвати прихильники Трампа, 7 січня підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США. Колегія виборників ще у грудні проголосувала за Байдена, а тепер їхнє рішення формально затвердив Конгрес. Віднині, відповідно до законів США, Трамп не зможе оскаржити результати голосування.

Конгрес США ще 6 січня повинен був затвердити остаточні результати виборів президента країни. Це традиційна формальна процедура, проведення якої саботував Трамп, попри те, що більшість республіканців у Сенаті не збиралися оскаржувати результати перегонів. Однак Трамп заручився підтримкою 11 конгресменів (10 з яких відкликали свої заперечення після останніх подій — ред.) та закликав своїх прихильників влаштувати багатотисячний мітинг біля будівлі Конгресу під назвою «Марш за порятунок Америки». Згодом прихильники Трампа прорвалися у Капітолій і зірвали засідання Конгресу, після чого спецназ очистив будівлю. Тоді засідання Конгресу відновилося. Внаслідок сутичок загинуло четверо осіб, ще 52 були затримані.